Prozesse : Schwerer Kindesmissbrauch: Lange Haft für Vater gefordert

Ein Vater soll wegen teils schweren sexuellen Missbrauchs seiner kleinen Tochter und seines Stiefsohns nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für fünf Jahre und neun Monate in Haft. Die Verteidigung plädierte am Donnerstag im Landgericht Schwerin für eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Das Urteil sollte am Nachmittag verkündet werden. Der 37-Jährige aus Wismar hatte zu Prozessauftakt Anfang Januar die ihm vorgeworfenen Taten gestanden. Den Kindern, die über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren missbraucht worden sein sollen, blieb damit eine Zeugenaussage vor Gericht erspart.