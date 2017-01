Freizeit : Seenplatte wirbt mit Extra-Mobilität

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern will mit einer Sonderaktion deutlich mehr Familien aus Berlin und Brandenburg an die Mecklenburgische Seenplatte locken. Dabei können Fahrgäste mit dem Brandenburg-Berlin-Ticket im Juni erstmals ab Neubrandenburg, Waren und Neustrelitz auch die dortigen Busse nutzen, wie eine Sprecherin des regionalen Tourismusverbandes am Dienstag sagte. So komme man beispielsweise ohne Autofahrstress an den Weißen See nach Wesenberg, wo der Bahnhof wenige Meter vom Badestrand liegt. Oder die Touristen fahren per Bus in die Feldberger Seenlandschaft.