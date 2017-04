Soziales : Sellering bedauert Wortwahl gegenüber Bürgerinitiative

Nach einem Streitgespräch mit Anhängern der Bürgerinitiative für die Wiedereröffnung der Kinderstation am Krankenhaus Wolgast hat Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) seinen Gefühlsausbruch bedauert. «Bei aller Verärgerung hätte ich natürlich diesen Begriff nicht gebrauchen sollen. Ich entschuldige mich für meine Wortwahl», erklärte Sellering am Montag in Schwerin.