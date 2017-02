Soziales : Sellering will mehr Kontrolle bei Sozialdiensten sehen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) hat intensivere Kontrollmöglichkeiten bei Sozialdiensten angemahnt. «Dort, wo der Staat das Geld gibt, müssen wir prüfen, ob wir die Mechanismen der Kontrolle verstärken», sagte Sellering am Mittwoch am Rande einer Veranstaltung in Penzlin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Er warne aber davor, die hervorragende Arbeit von Zehntausenden Leuten schlechtzureden.