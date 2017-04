Museen : Sonderausstellung im Meeresmuseum startet

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Manganknollen, Eisenmangankrusten und Massivsulfide gehören zu den begehrtesten Bodenschätzen in der Tiefsee. Zugleich bieten die Gewässer tiefer als 500 Meter einzigartigen Organismen einen Lebensraum. Der Wechselwirkung zwischen Nutzung und Schutz von Tiefsee und Polarregionen widmet sich eine Ausstellung am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund, die am Dienstag im Beisein von Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) eröffnet wird.

Die Ausstellung mit dem Titel «Nutzung der Meere - von der Tiefsee bis in die Polarregionen» wird im Rahmen des Wissenschaftsjahres «Meere und Ozeane» gezeigt und wird mit 175 000 Euro vom Bund gefördert. Besucher können seltene Originalexponate entdecken, darunter einen etwa einen Meter großen Black Smoker, der aus dem Indischen Ozean aus 3300 Meter Tiefe geborgen wurde und als Leihgabe der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe nach Stralsund kam.

Die Black Smoker, hydrothermale Quellen in der Tiefsee, gelten nicht nur als mögliche Quelle des Lebens in den Meeren, sondern sind Lebensraum für viele, teilweise noch unbekannte Arten, sagte Ausstellungskuratorin Dorit Liebers-Helbig. An den Black Smokern lagern sich wertvolle Erze ab, die die Industrie fördern will. Die Ausstellung thematisiere das Spannungsfeld zwischen den sensiblen Ökosystemen und den Nutzungsinteressen des Bergbaus. Bislang sei der Bergbau in den Tiefen des Meeres nur für die Erkundung erlaubt. Doch die anhaltend hohe Nachfrage nach seltenen Metallen und gestiegene Rohstoffpreise rückten den Meeresbergbau in der Tiefsee immer stärker in den Bereich der Wirtschaftlichkeit, sagte die Kuratorin.

Die zwei Räume umfassende Sonderausstellung gibt einen Einblick in die weitgehend unbekannten Lebensräume von Tiefsee und Polarregion. In einer etwa drei Meter hohen Nachbildung werde das Modell eines Black Smokers mit den dort vorkommenden Organismen wie Schlotaalmuttern, Riesenröhrenwürmen und Muscheln gezeigt. Anders als Pflanzen an Land beziehen die in der Tiefsee lebenden Organismen ihre Energie aus der Chemosynthese, sagte Liebers-Helbig.

Der Ausstellungsbereich Polarregion gibt einen Einblick in die Erforschung von Arktis und Antarktis sowie in den Lebensraum, der sich durch den Klimawandel verändert. Gezeigt werden Modelle eines Narwals mit seinem markanten Stoßzahn, einer Weddellrobbe, von Pinguinen und eines Eisbären. Zudem veranschauliche die Ausstellung, dass die Polarregion mit ihren großen Krillvorkommen eine Schlüsselstellung in der Nahrungskette in den Meeren einnimmt.

Mit der über Facebook gestarteten Sammelaktion «Schubladenhandys» hatte das Meeresmuseum bereits Wochen vor der Sonderausstellung Museumsbesucher zum Mitmachen aufgerufen. In Handys werden seltene Metalle und Mineralien verarbeitet, wie Liebers-Helbig sagte. Die Aktion soll das Bewusstsein für das Recycling der Rohstoffe schärfen und für den Bau von ethisch korrekt hergestellten Handys, sogenannten Fairphones, werben.

