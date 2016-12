Volleyball : SSC Palmberg Schwerin kassiert erste Saisonniederlage

Der deutsche Volleyball-Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin hat nach 14 Pflichtspielsiegen in Serie seine erste Saisonniederlage kassiert. Die Mecklenburgerinnen unterlagen am Mittwochabend dem VC Wiesbaden in der mit 2100 Zuschauern ausverkauften heimischen Palmberg Arena nach 121 Spielminuten mit 2:3 (25:21, 27:29, 19:25, 25:19, 10:15). «Wir haben uns hier heute wirklich etwas Besseres vorgestellt, vor allem vor dieser fantastischen Atmosphäre einer ausverkauften Arena. Aber wir haben einfach schlechtes Volleyball gespielt und müssen weiter hart an uns arbeiten», sagte SSC-Trainer Felix Koslowski.