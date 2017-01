Volleyball : SSC Schwerin erreicht Achtelfinale im CEV Challenge Cup

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin steht im Achtelfinale des CEV Challenge Cups. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Mittwochabend das Vorrunden-Rückspiel gegen den finnischen Verein OrPo Orivesi vor 1048 Zuschauern in der heimischen Arena in 77 Spielminuten mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:13), nachdem sie bereits das Hinspiel in Tampere ebenso klar mit 3:0 gewonnen hatten.