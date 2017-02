Volleyball : SSC Schwerin genügen zwei Satzgewinne

Nach den Regularien des europäischen Volleyballverbands CEV bekommt die Siegermannschaft für einen 3:0- oder 3:1-Erfolg drei Punkte auf ihr Konto geschrieben, der Verlierer geht leer aus. Bei einem 3:2-Erfolg hingegen kommt es zu einer Punkteteilung. Der Sieger bekommt zwei Zähler, der Unterlegene immerhin noch einen Punkt.

Da Schwerin bereits drei Punkte auf dem Konto hat, genügt der Mannschaft im finnischen Kangasala also der Gewinn von zwei Sätzen, um den einen noch nötigen Punkt zum Erreichen der nächsten Runde einzufahren. Sollte der SSC in Finnland allerdings mit 0:3 oder 1:3 verlieren, entscheidet ein sofort im Anschluss an das reguläre Spiel im Tie-Break-Modus ausgetragener Golden Set über den Einzug in die Runde der besten acht Mannschaften im dritthöchsten europäischen Wettbewerb.

Der mögliche Viertelfinal-Gegner steht noch nicht fest. Dieser wird am Donnerstagabend zwischen AEL Limassol aus Zypern und Viteos Neuchatel Université ermittelt. Das Hinspiel hatte der Verein aus der Schweiz mit 3:1 für sich entschieden.

erstellt am 07.Feb.2017 | 10:01 Uhr