Volleyball : SSC Schwerin gewinnt Spitzenspiel gegen Dresdner SC mit 3:2

Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin hat das Gipfeltreffen in der Volleyball-Bundesliga am Sonntagnachmittag gegen Meister Dresdner SC vor 1900 Zuschauern in der Palmberg Arena nach 116 Spielminuten mit 3:2 (17:25, 18:25, 25:22, 25:20, 15:7) gewonnen. Durch den Sieg vergrößert Spitzenreiter Schwerin den Abstand auf den Tabellenzweiten aus Sachsen auf nunmehr bereits fünf Punkte. Als wertvollste Schweriner Spielerin wurde die US-Amerikanerin Ariel Gebhardt geehrt. Beste Dresdner Spielerin war deren Landsfrau Britnee Cooper.

