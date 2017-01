Volleyball : SSC Schwerin nach Sieg über Potsdam wieder Tabellenführer

Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin hat die Tabellenspitze in der Volleyball-Bundesliga zurückerobert. Die Mecklenburgerinnen bezwangen am Samstagabend vor 1833 Zuschauern in der heimischen Palmberg Arena den SC Potsdam nach 106 Spielminuten mit 3:1 (25:13, 23:25, 25:22, 25:19). «Nach den beiden Niederlagen gegen Wiesbaden und Vilsbiburg ist der Knoten bei uns nun endlich geplatzt. Dass dabei gleich wieder die Tabellenführung herausgekommen ist, ist natürlich toll. Wichtiger war aber, dass wir endlich wieder zu unserem Spiel gefunden haben», sagte Trainer Felix Koslowski.