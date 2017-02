Volleyball : SSC Schwerin siegt nach Pokalpleite wieder: 3:0 gegen VCO Berlin

«Nach dem verlorenen Pokalfinale wollten wir heute natürlich unbedingt irgendwie gewinnen. Manchmal ist es aber so, dass vor allem der Kopf nicht so funktioniert wie man sich das wünscht. VCO hat einen starken ersten Satz gespielt. Am Ende bin ich einfach nur froh über unseren Sieg», sagte Trainer Felix Koslowski.

Dabei taten sich die Gastgeberinnen vor allem im ersten Durchgang ungewöhnlich schwer. Im im ersten Satz fehlte vor allem Spritzigkeit und Spielfreude. Viele leichtfertige Fehler führten zu unnötigen Punktverlusten, so dass sich der Tabellenführer nach anfänglicher 12:7-Führung noch zum mühsamen 27:25-Satzerfolg gegen das Schlusslicht aus Berlin kämpfen musste.

Danach wechselte Felix Koslowski munter durch und konnte es sich sogar erlauben, zum Ende des zweiten und dritten Satzes mit Louisa Lippmann nur noch eine Spielerin aus der Stammaufstellung aufs Parkett zu schicken. Die Nationalspielerin steuerte allein 16 Punkte zum Sieg ihrer Mannschaft bei und wurde zur wertvollsten Schweriner bestimmt.

01.Feb.2017