Volleyball : SSC Schwerin: Viertelfinale im europäischen Challenge Cup

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin steht im Viertelfinale des europäischen Challenge-Cups. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Mittwochabend vor 465 Zuschauern in der Pitkäjärven Koulu Sporthalle das Achtelfinal-Rückspiel beim finnischen Verein LP Kangasala nach nur 74 Spielminuten mit 3:0 (25:21, 25:16, 25:20), nachdem sie sich auch in der Erstauflage daheim mit 3:0 durchgesetzt hatten. «Das war heute nicht so schwer. Nach einigen Annahme-Problemen sind wir gut ins Spiel gekommen und haben die Sache sicher nach Hause gebracht», sagte Trainer Felix Koslowski.