Volleyball : SSC Schwerin will Siegesserie im Europapokal fortsetzen

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin will seine Erfolgsserie von vier Siegen in nur zwei Wochen auch im Europapokal ausbauen. Im Achtelfinal-Hinspiel um den CEV Challenge Cup erwarten die Mecklenburgerinnen am Dienstagabend den finnischen Verein LP Kangasala in der heimischen Arena. «Wir sind klarer Favorit und wollen sicher in die nächste Runde einziehen. Dennoch wird das kein Selbstläufer», sagte Trainer Felix Koslowski.