Soziales : Statt «Herdprämie»: 10 Millionen Euro für Kitas in MV

Die Landeshauptstadt Schwerin erhält vom Land zusätzliche Mittel für die Kitas in Höhe von 669 000 Euro. Die Mittel stammen aus dem nicht verbrauchten Betreuungsgeld des Bundes, der sogenannten «Herdprämie», wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte. «Die Landeshauptstadt kann damit den weiteren Ausbau der frühkindlichen Förderung forcieren», sagte Ministerin Stefanie Drese (SPD). «Wofür die Mittel konkret eingesetzt werden, liegt in der Hand der Kommune.»