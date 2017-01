Kirche : Sternsinger überbringen in Staatskanzlei Segenswünsche

Bei ihrer Spendensammlung für notleidende Kinder in aller Welt haben Sternsinger am Mittwoch auch Station in der Staatskanzlei in Schwerin gemacht. Als Heilige Drei Könige verkleidet überbrachten die Mädchen und Jungen aus der katholischen Probstei-Gemeinde St. Anna in Schwerin am Amtssitz von Erwin Sellering (SPD) den traditionellen Segenswunsch. Im Auftrag des Ministerpräsidenten dankte Staatskanzleichef Christian Frenzel den Kindern und würdigte ihr Engagement im Dienste von Nächstenliebe und Solidarität. Dass sich die Kinder für ihre Altergefährten in anderen Ländern stark machten, sei sehr wichtig.