Tourismus : Strandkorbsprint-WM in Zinnowitz

Bei der «Strandkorbsprint-Weltmeisterschaft» in Zinnowitz auf Usedom haben die Vorjahressieger ihren Titel verteidigt. Der 37-jährige Patrick Lehmann aus Zinnowitz und der 35 Jahre alte Robert Ninas aus dem Nachbarort Zempin schleppten am Samstag einen rund 60 Kilogramm schweren Strandkorb in nur 5,06 Sekunden über die 20 Meter lange Rennstrecke. Sie setzten sich auf dem Strand des Ostseebades bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um den Gefrierpunkt gegen insgesamt vier weitere Teams durch. Allerdings gelang es nicht, den Rekord aus dem Jahr 2007 mit 4,91 Sekunden zu unterbieten, wie Organisator Mayk Borchardt sagte. Die Strandkorb-WM ist sportlicher Höhepunkt des dreitägigen Winterstrandkorbfests, das seit 2002 auf Usedom gefeiert wird.

Strandkorb-WM

erstellt am 28.Jan.2017 | 16:25 Uhr