Kriminalität : Substanz am Landgericht Neubrandenburg war harmlos

Die pulverartige Substanz, die am Freitag in der Poststelle des Landgerichts Neubrandenburg eingegangen war, hat sich als harmlos erwiesen. Das hätten Untersuchungen der Polizei und des Robert Koch-Instituts in Berlin ergeben, sagte ein Gerichtssprecher am Montag in Neubrandenburg. Wie bei einem ähnlichen Vorfall am Mittwoch seien keine Bakterien, Viren oder Toxine nachgewiesen worden. Wegen der Funde war die Poststelle gesperrt worden. Die Prozesse am Gericht fanden hingegen statt.