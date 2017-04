Kriminalität : Tabakwaren für tausende Euro bei Einbruch erbeutet

Bei einem Einbruch in einen Supermarkt in Heiddorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben die Täter Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Der Einbruch sei am Samstag um 5.00 Uhr entdeckt worden, teilte die Polizei in Rostock mit. Die Einbrecher waren nach Erkenntnissen der Ermittler zunächst auf das Dach des Marktes geklettert und hatten sich anschließend Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und hat am Tatort Spuren gesichert.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 15.Apr.2017 | 16:23 Uhr