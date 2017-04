Energie : Tag der Erneuerbaren Energien: Mehr als 50 Veranstaltungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Bei mehr als 50 Veranstaltungen informieren Unternehmen und Institutionen beim dritten «Energietag» Mecklenburg-Vorpommerns an diesem Wochenende über die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und werben damit auch um Akzeptanz für Windräder und Solarparks. Die zunehmende Zahl der teilnehmenden Firmen zeuge von der wachsenden Bedeutung der Erneuerbaren Energien, erklärte Energieminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin. 2016 hätten sich 51 Betriebe und Institutionen beteiligt, in diesem Jahr seien es 66. Die Branche biete inzwischen rund 15 000 Jobs im Land und sei damit ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor. Die Angebote am Aktionswochenende richteten sich an alle Altersgruppen. So gibt es laut Pegel eine Ausfahrt zu Offshore-Windparks vor Rügen und Führungen auf dem Öko-Energie-Bauernhof in Kalsow bei Wismar.

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 13:52 Uhr