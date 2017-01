Fotografie : Teterow würdigt Lebenswerk von Rimkus-Beseler

In Teterow (Landkreis Rostock) wird an diesem Donnerstag das Lebenswerk der im April 2016 gestorbenen Fotografin und Autorin Edith Rimkus-Beseler (1926-2016) gewürdigt. Das teilte der Förderverein der Stadtbibliothek am Mittwoch in Teterow mit. Bei der Retrospektive werde aus Briefen der Autorin gelesen, die auch die Bibliothek unterstützte, musiziert und an ihre Foto-Leidenschaft erinnert. Der Literaturwissenschaftler Benno Pubanz werde zum Lebenswerk Rimkus-Beselers sprechen.