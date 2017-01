Theater : Theaterfestival Spiellust beginnt in Rostock

Das Theaterfestival Spiellust beginnt heute in Rostock. In diesem Jahr stehen bis zum Sonntag zehn Vorführungen von Einzelschauspielern oder Paaren auf dem Programm. Insgesamt werden rund 1500 Besucher erwartet. Erstmals ist das Theater Phoebus aus Greifswald dabei, das den «Kleinen Muck» spielen wird, hieß es vom Veranstalter, dem Landesverband Freier Theater. Für Freitagnachmittag ist eine Werbeaktion in der Rostocker Innenstadt mit der «Optimistischen Kurkapelle Mecklenburg-Vorpommern» geplant. Hintergrund sei, dass es für freie Theater im Nordosten immer schwerer werde, ihre Existenz zu sichern. Die Arbeit sei hart, es gebe kaum noch Nachwuchs.

