Wetter : Tief bringt Schnee, aber keine Sturmflut

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Der Wind wird nach Angaben des Wetterstudios Metemedia auf der Insel Hiddensee mäßig mit anfangs stürmischen Böen wehen. Da das Tief aber südlich von Mecklenburg-Vorpommern nach Polen ziehe, sei an der Küste nicht mit extremen Winden zu rechnen, sagte Meteorologe Uwe Ulbrich. Allerdings bringe das Tief ab der zweiten Nachhälfte Schnee von etwa fünf bis zehn Zentimeter. Auch am Freitag würden weitere Schneefälle erwartet, so dass zehn bis 15 Zentimeter durchaus möglich seien, sagte Ulbrich.

Die Chancen, dass der Schnee zumindest für einige Tage liegen bleibe, sei groß. So lägen die Temperaturen am Freitag noch bei etwa zwei Grad. Trotzdem werde der Schnee bei den gefallenen Mengen nicht wegschmelzen. Am Wochenende seien dann Temperaturen um den Gefrierpunkt zu erwarten.