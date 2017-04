Kriminalität : Tonnenschwere Baggerwerkzeuge aus Windpark gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende zwei tonnenschwere Baggerwerkzeuge aus einem Windpark in Völschow (Kreis Vorpommern-Greifswald) gestohlen. Dabei handelt es sich um einen Betonzerkleinerer, der allein fast drei Tonnen wiegt, wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte. Außerdem wurde ein rund 1000 Kilogramm schwerer Tieflöffel, eine Art Spezialschaufel, entwendet.