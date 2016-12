Tourismus : Tourismusbranche rechnet erneut mit gutem Jahr 2017

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Vorläufigen Berechnungen zufolge sind im Jahr 2016 mehr als 30 Millionen Übernachtungen in Mecklenburg-Vorpommern registriert worden - eine nie zuvor erreichte Zahl. Dementsprechend hätten in der Umfrage 80 Prozent der Betriebe von einem guten beziehungsweise sehr guten Jahr gesprochen.

Bei der positiven Entwicklung sei sicher auch die politische Weltlage und allgemeine Verunsicherung zu berücksichtigen, von der Mecklenburg-Vorpommern in Teilen profitieren könne, sagte Fischer. Allerdings sei auch zu beachten, dass Studien zufolge die Reiseintensität der Deutschen sinke. Dies bedeute, dass die Menschen, die in den Vorjahren einen günstigen Urlaub in einem heute als unsicherer eingeschätzten Land gebucht hatten, nicht zwingend deutsche Urlaubsziele ansteuern und zu Hause blieben.