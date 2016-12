Tiere : Ultraschall-Gerät soll Schweinswale schützen

Schweinswale in der Ostsee enden oft tragisch in Stellnetzen von Fischern. Die Meeressäuger, die regelmäßig zum Atmen an die Oberfläche kommen müssen, verfangen sich darin und ertrinken. Mit ihrem akustischen Orientierungssinn können die Tiere die dünnen Kunststoffnetze oft nicht rechtzeitig wahrnehmen. Ein neu entwickeltes Gerät, das die Wale warnt, soll das jetzt ändern, wie das Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock am Mittwoch mitteilte.