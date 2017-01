Wahlen : Umfrage: CDU bei Bundestagswahl deutlich vorn

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, könnte die CDU in Mecklenburg-Vorpommern einer Umfrage der «Ostsee-Zeitung» zufolge mit einem deutlichen Vorsprung rechnen. Die Christdemokraten würden danach 34 Prozent der Stimmen erreichen, was allerdings ein Verlust von mehr als acht Prozent zur Wahl im Jahr 2013 bedeutete, berichtete die Zeitung am Freitag. Zweitstärkste Partei wäre die AfD mit 19 Prozent und damit ein Prozentpunkt besser als die SPD mit 18 Prozent. Die Linke käme auf 15, die Grünen auf 5 und die FDP auf 3 Prozent. Die OZ hatte die repräsentative Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut Forsa in Auftrag gegeben.

