Agrar : Umweltschützer klagen gegen Doppel-Hähnchenfabrik

Schwerin/Wardow (dpa/mv) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat Klage gegen die geplante Hähnchenmastanlage Wardow im Recknitztal eingelegt. Bei der Genehmigung seien die vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung und die Öffentlichkeitsbeteiligung umgangen wurden, sagte BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag am Dienstag in Schwerin. Nach ihren Angaben habe der Investor den Genehmigungsantrag für die Massentierhaltungsanlage in zwei identische Anträge für zwei Anlagen zu je 39 900 Tierplätzen aufgeteilt und damit die Beteiligung der Öffentlichkeit umgangen.