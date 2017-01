Energie : Unfälle selten: Verband sieht keine Gefahr durch Windräder

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Vier betroffene Anlagen innerhalb von vier Wochen wie jüngst sind daher laut dem Verband äußerst ungewöhnlich. So knickte Anfang der Woche ein Windrad bei Hamburg um, in der Uckermark brach der 40 Meter lange Flügel einer Anlage ab. In Sachsen knickte Ende Dezember ein 95 Meter hohes Windrad um, auch in Süderholz (Mecklenburg-Vorpommern) stürzte Mitte Dezember ein 70 Meter hoher Turm um.