Unfälle : Unfälle und Verspätungen wegen Schneeglätte

Rostock/Güstrow (dpa/mv) Schneefall hat im Landkreis Rostock vielerorts den Verkehr behindert. Es kam zu mehreren Unfällen, außerdem gab es im Busverkehr teils erhebliche Verspätungen. So waren in Teterow am Nachmittag nach Angaben der Güstrower Polizei mehrere LKW an Steigungen stecken geblieben, der Winterdienst habe dort aber schnell helfen können. Zwischen Groß Wokern und Nienhagen war ein Schulbus, in dem 30 Schüler saßen mit einem Auto zusammen gestoßen. Der Bus habe anschließend jedoch weiterfahren können, so die Polizei weiter.