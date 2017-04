Unfälle : Unfall an Bahnübergang: Autofahrer schwer verletzt

Torgelow (dpa/mv) - An einem unbeschrankten Bahnübergang in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist am Freitag ein Auto mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Der 76-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde ins Klinikum Greifswald geflogen. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann trotz der herannahenden Regionalbahn auf die Gleise gefahren. In dem Zug aus Ueckermünde nach Pasewalk saßen laut Polizei acht Passagiere und der Triebfahrzeugführer. Sie blieben unverletzt. Am Unfallort waren nach Polizeiangaben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow, ein Notarzt, ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Am Auto sei ein Schaden von 5000 Euro entstanden, der Schaden am Zug sei derzeit noch unbekannt.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 14.Apr.2017 | 19:27 Uhr