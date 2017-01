Kommunen : Uni Greifswald ohne Arndt: CDU will Sondersitzung

Bislang ist der in der vergangenen Woche gefasste Beschluss zur Ablegung des umstrittenen Namens «Ernst Moritz Arndt» noch nicht in Kraft. Historiker kritisieren, er sei antisemitisch und nationalistisch gewesen. Die Nationalsozialisten sahen in ihm einen Vordenker.

