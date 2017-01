Auszeichnungen : Unternehmer-Preis feiert 2017 zehnjähriges Bestehen

Zum zehnten Mal wird 2017 der «Unternehmer des Jahres» ausgezeichnet. Bis zum 31. März können sich Unternehmer aus Mecklenburg-Vorpommern bewerben oder vorgeschlagen werden, teilte das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Montag mit. «Wir haben viele erfolgreiche und engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die Arbeitsplätze bereitstellen, das Land wirtschaftlich voranbringen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Die Auszeichnung wird unter anderem von den Industrie- und Handelskammern, dem Wirtschaftsministerium und den Handwerkskammern verliehen und ist mit insgesamt 15 000 Euro dotiert. 2016 hatte es den Angaben zufolge 93 Nominierungen in den vier Kategorien Unternehmerpersönlichkeit, Unternehmensentwicklung sowie Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit gegeben.

