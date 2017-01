Unternehmen : Unternehmer wollen mehr Freiheiten und weniger Bürokratie

Die Unternehmerschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung ermahnt, ihrer Verantwortung für eine prosperierende Wirtschaft nachzukommen und bürokratische Hürden abzubauen. Die Arbeitgeber hätten bundesweit für das Wahljahr 2017 das Motto «Mehr Wirtschaft wagen» ausgegeben. «Das sollten sich auch die Regierungsparteien in Schwerin für die ganze Legislaturperiode auf ihre Fahnen schreiben», erklärte Arbeitgeberpräsident Thomas Lambusch anlässlich des Parlamentarischen Abends der Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern (VUMV) am Dienstagabend in Schwerin.