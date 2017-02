Unternehmen : Upahl als Quark- und Joghurt-Zentrum: Arla investiert

1 von 1 Foto: Thomas Frey 1 von 1

Düsseldorf/Upahl (dpa/mv) - Nach zwei Jahren mit gedrosselten Ausgaben fährt die europäische Genossenschaftsmolkerei Arla Foods ihre Investitionen wieder spürbar nach oben und baut dabei auch ihren Westmecklenburger Standort Upahl weiter aus. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sollen im laufenden Jahr 335 Millionen Euro für die Erweiterung und Modernisierung von Produktionsstätten eingesetzt werden. Das seien fast 50 Prozent mehr als 2016. Knapp 19 Millionen Euro fließen nach Upahl. Damit solle der Ausbau des Werkes zum wichtigsten Produktionsstandort für Quark- und Joghurterzeugnisse im Arla-Verbund abgeschlossen werden, hieß es. Insgesamt seien dort in drei Jahren dann 70 Millionen Euro investiert worden, so viel wie an keinem anderen Arla-Standort, wie ein Unternehmenssprecher betonte.

