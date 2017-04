Kriminalität : Urne aus Grab ausgegraben: Täter wurde gestört

Eine aus einem Grab verschwundene Urne beschäftigt die Polizei im Kreis Vorpommern-Greifswald. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde die Urne aus einem Grab auf dem Friedhof Kagenow bei Anklam entwendet. Nach ersten Ermittlungen hat ein Zeuge in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein verdächtiges Auto am Friedhof bemerkt. An der Grabstelle sei vor zwei Jahren eine damals im Alter von 50 Jahre gestorbene Frau aus der Region beerdigt worden.