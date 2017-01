Prozesse : Urteil im Schweriner Korruptionsprozess erwartet

Dem ehemaligen Beamten des Landeskriminalamtes werden Bestechlichkeit in besonders schwerem Fall, Verrat von Dienstgeheimnissen und Steuerhinterziehung zur Last gelegt. Der international tätigen Beraterin, für die er in polizeilichen Informationssystemen unter anderem Daten zu Personen aus der Wirtschaft ermittelte, werden Bestechung in besonders schwerem Fall und die Anstiftung zum Verrat von Dienstgeheimnissen vorgeworfen. Die heute 69-Jährige soll dem damaligen Kommissar zwischen 2008 und 2015 rund 270 000 Euro gezahlt haben.

von dpa

erstellt am 27.Jan.2017 | 01:15 Uhr