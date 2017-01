Agrar : Verdacht bestätigt: Geflügelpest-Virus in Putenmastbetrieb

1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

In einem Mastbetrieb mit rund 40 000 Puten bei Tribsees (Vorpommern-Rügen) hat sich der Verdacht auf Geflügelpest mit dem hochansteckenden Virus H5N8 bestätigt. Das teilte der Landkreis Vorpommern-Rügen am Freitag mit. Nun würden alle Tiere getötet. Damit werde noch am Vormittag begonnen, das Ganze werde voraussichtlich zwei Tage dauern. Die Umgebung des Stalles sei abgesperrt, der Verkehr auf der Kreisstraße werde umgeleitet, sagte ein Sprecher. In einem Umkreis von drei Kilometern werde laut amtlicher Verfügung ein Sperrgebiet eingerichtet. Alle Geflügelbestände in diesem Radius würden in den kommenden Tagen in Augenschein genommen. Zuvor waren mehrere kleine Geflügelhaltungen sowie zahlreiche Wildvögel betroffen.

von dpa

erstellt am 27.Jan.2017 | 08:42 Uhr