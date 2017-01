Gesundheit : Vereinbarung für mehr Gesundheitsvorsorge unterzeichnet

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Krankenkassen, Sozialversicherungsträger, Bundesarbeitsagentur, Land und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern wollen künftig gemeinsam in der Gesundheitsvorsorge aktiv werden. Dazu haben Vertreter dieser Gruppierungen am Montag eine Vereinbarung unterzeichnet. Sie wollen künftig ihre Projekte abstimmen, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Auch soll versucht werden, mehr Menschen als bisher zu erreichen. So erweise es sich bislang als schwierig, Präventionsangebote an Langzeitarbeitslose zu bringen, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Hintergrund für die Vereinbarung ist das Präventionsgesetz des Bundes. Von diesem Jahr an sollen von den Krankenkassen im Land 5,8 Millionen Euro jährlich für die Prävention bereitgestellt werden. Zusätzlich will das Schweriner Gesundheitsministerium jährlich 2,7 Millionen Euro beisteuern.