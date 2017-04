Hochschulen : Viele demonstrieren für Freiheit der Wissenschaften

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Sowohl die Veranstalter als auch die Polizei in Rostock sprachen von rund 250 Teilnehmern. Alles sei friedlich verlaufen, hieß es. Auch in Greifswald sollte am Samstag ein «March of Science» auf die aktuellen Probleme aufmerksam machen. Deutschlandweit waren Aktionen in mindestens 16 Städten angekündigt.

Wissenschaft liefere die Befunde, die Grundlage für informierte Entscheidungen sind - im Privaten wie in der Politik, sagte Peters. Wenn es egal sei, ob Aussagen auf solider Forschung beruhen oder frei erfunden sind, habe das weitreichende Konsequenzen.

Für Unirektor Wolfgang Schareck geht es um die Hochschulautonomie und den internationalen Austausch. Es gebe zwar auch finanzielle Gründe, warum die Autonomie eingeschränkt ist, dies dürfe aber nicht durch politische Einflüsse geschehen. Schareck erinnerte dabei an mögliche Einreiseverbote, die die USA verhängen will, an Einschränkungen türkischer Forscher oder extrem starke finanzielle Engpässe an griechischen Universitäten.

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 16:13 Uhr