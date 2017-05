Auszeichnungen : Vier Bundesverdienstkreuze für Engagierte aus MV

Vier ehrenamtlich engagierte Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern werden am Mittwoch (11.00 Uhr) in der Staatskanzlei in Schwerin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Rolf Steinmüller aus Schwerin bekommt den Orden für die Gründung und langjährige Leitung des Obstbauverbandes, Marion Berger aus Rostock für ihr Engagement im Gehörlosenverband. Marlies Claassen aus Dargun wird für den Aufbau eines Heimatmuseums ausgezeichnet und Manfred Schuckat aus Anklam für seinen Einsatz für Vertriebene. Bereits in der vergangenen Woche hatte Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) vier Bundesverdienstorden an Bürger aus dem Land überreicht.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 02:36 Uhr