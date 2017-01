Verteidigung : Vorbereitung für Nato-Übung mit Niederländern in Vorpommern

In der Region Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) bereiten Soldaten aus den Niederlanden und Deutschland derzeit eine größere Nato-Übung vor. Was auf dem Übungsplatz Jägerbrück und später in Polen geplant ist, soll heute in Torgelow vorgestellt werden. Die etwa 600 Soldaten der niederländischen Streitkräfte und eines deutschen Panzerbataillons aus Bergen (Niedersachsen) wollen als gemeinsame Einheit unter anderem das Zusammenspiel von Schützenpanzern, Kampfpanzern und Einheiten mit kleineren Fahrzeugen üben.