Kirche : Warener erarbeiten «Läuteordnung»

In der St. Marienkirche in Waren an der Müritz kommt an es an diesem Mittwoch zu einem besonderen Glockenspiel. «Wir läuten alle sieben neu angeschafften Glocken in unterschiedlicher Zusammensetzung, um herauszufinden, welcher Klang zu welchem Anlass am besten passt», sagte der Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Ralf Mahlau, der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei eine eigene «Läuteordnung». Dabei könne es durchaus vorkommen, das dies in den Ohren Unbeteiligter nicht ganz den gewohnten Ton treffe.