Tourismus : Warnemünde bereitet sich auf Kreuzfahrtsaison vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

Am Donnerstag kommender Woche (27. April) beginnt in Rostock-Warnemünde die Kreuzfahrtsaison. Bis zum 12. Oktober werden 190 Anläufe von 36 Kreuzfahrtschiffen erwartet. 174 Mal legen die Schiffe in Warnemünde und 16 Mal im Überseehafen an, sagte Hafensprecher Christian Hardt. Dank der Kooperation mit dem Flughafen Rostock-Laage und drei Kreuzfahrtreedereien war 2016 ein Rekord von 766 000 Passagieren erzielt worden, die an und von Bord gingen. Rund 70 000 von ihnen hätten die Möglichkeit genutzt und seien aus Spanien oder Italien mit dem Flugzeug nach Laage und dann mit Bussen zum Seehafen gebracht worden. Ein Vorteil dieser Art der Reisen sei es, dass sich die Touristen von ihrem Heimatflughafen an nicht mehr um ihr Gepäck kümmern müssten.

Anläufe

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 08:28 Uhr