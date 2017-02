Freizeit : Warnemünder Wintervergnügen lockt Touristen an die Ostsee

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Morgens tauchten die Mitglieder des Tauchsportclubs Warnemünde nach einer Schatzkiste mit Gutscheinen. Etwa 80 besonders Wagemutigen stürzten sich anschließend in bunten Kostümen in die derzeit fünf Grad kalte Ostsee - immerhin doppelt so viele wie im Vorjahr.

Aufwärmen konnten sich die Besucher an drei Strandfeuern, die von der Freiwilligen Feuerwehr Warnemünde überwacht wurden. Weitere Programmpunkte waren Pferderennen sowie erstmals auch Kamelreiten. Die Kamele stammen von einem Hof in der Nähe von Sternberg.

Wintervergnügen

von dpa

erstellt am 04.Feb.2017 | 15:23 Uhr