Parteien : Weiterer konservativer Kreis in der Nordost-CDU gegründet

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich ein weiterer konservativer Kreis innerhalb der Landes-CDU gegründet. «Ich bin dankbar über die vielen Mitstreiter», teilte Sascha Ott am Sonntag nach der Gründung der Gruppierung im Raum Rostock mit. «Wir brauchen eine Partei mit klaren Positionen statt zunehmender Beliebigkeit», erklärte der Sprecher des konservativen Kreises in Vorpommern-Greifswald, der sich bereits im Dezember 2016 gegründet hatte.