Volleyball : Wildcats festigen Rang drei mit 3:1 gegen Münster

Die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats haben in der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen ihren dritten Tabellenplatz am Samstagabend mit einem 3:1 (25:18, 25:16, 22:25, 25:19)-Heimerfolg über die Bundesliga-Reserve des USC Münster gefestigt. «Das war ein schweres Spiel. Vor allem in den ersten beiden Sätzen haben wir unsere Sache aber wirklich sehr gut gemacht. Prima aber auch, wie wir nach dem verlorenen dritten Durchgang das Spiel wieder an uns gerissen haben», sagte Trainer André Thiel.