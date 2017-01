Tiere : Wintervögel: Haussperling in MV am häufigsten beobachtet

Der Haussperling ist der am häufigsten zu beobachtende Vogel in den Gärten Mecklenburg-Vorpommerns. Das hat die groß angelegte Zählaktion «Stunde der Wintervögel» am vergangenen Wochenende ergeben. Bisher lägen Beobachtungen aus 963 Gärten vor, sagte Ulf Bähker vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Montag. 46 500 Vögel seien gemeldet worden. Der Nabu ist Veranstalter der jährlich stattfindenden wissenschaftlichen Mitmachaktion.