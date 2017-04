Wissenschaft : Wissenschaftsjahr: 575 Kilometer durch die Elbe schwimmen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Beginn ist am 24. Juni im sächsischen Bad Schandau, Ende am 12. Juli in Geesthacht (Schleswig Holstein). In Einzeletappen von bis zu vier Kilometern Länge ziehen die Schwimmer in sechs Bundesländern ihre Bahnen: Nach Sachsen führt die Strecke durch Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig Holstein. Geplant sind insgesamt 19 Tagesetappen zwischen 16 und 47 Kilometern Länge. Boote mit Rettungsschwimmern begleiten die Staffel.

26.Apr.2017