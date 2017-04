Brände : Wohnhausbrand: Bewohner kommen auf Geburtstagsparty unter

Die restlichen Bewohner fanden eine erste Unterkunft in einem benachbarten Gebäude, in dem die 18-Jährige feierte. Später kamen die Bewohner in andere Unterkünfte. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und das Haus gelüftet hatte, konnten die Bewohner schließlich wieder in ihre Wohnungen zurück. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Polizeimitteilung

von dpa

erstellt am 14.Apr.2017 | 09:23 Uhr