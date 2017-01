Soziales : Zahl der Sprach-Kitas soll verdoppelt werden

Familienministerin Stefanie Drese (SPD) will die Zahl der sogenannten Sprachkitas in Mecklenburg-Vorpommern verdoppeln. Bisher gibt es im Land 65 Einrichtungen, in denen die Förderung der deutschen Sprache im Mittelpunkt steht, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte.